Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
05 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 5 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 5 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 5 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 5 settembre

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2
Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Halit scopre la vera identità di Kemal e decide di divorziare da Yildiz. Al fine di preservare le apparenze e tutelare la propria reputazione, preferisce comunque attendere un paio di mesi.

Kemal, nel rivelare la verità, protegge Ender, aprendo le porte a una possibile alleanza tra i due. Ender nel frattempo attua un piano per trasferirsi in una casa più grande e lussuosa.

Zeynep e Alihan hanno passato una romantica notte assieme e, chiariti alcuni malintesi, sono felici e innamorati come non mai. Alihan chiude anche definitivamente con Hira, che promette vendetta.

Caner ed Emir non sono soddisfatti delle rispettive vite: il primo inizia a stufarsi dell'ambizione della sorella, che non si accontenta mai di ciò che ha ottenuto, mentre il secondo non può stare con la donna che ama perché non è abbastanza ricco. I due scoprono poi di avere una conoscenza in comune e contano di sfruttarla per migliorare la propria condizione, almeno dal punto di vista economico.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Tradimento 2, le anticipazioni del 12 settembre

SERIE TV

Tradimento 2, le anticipazioni del 12 settembre

La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 12 settembre su Canale 5

La prossima puntata di Tradimento andrà in onda il 12 settembre su Canale 5

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

Coppie

Andreas Muller e Veronica Peparini, il countdown del matrimonio

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

La coppia inizia a contare i giorni in vista delle nozze: "Meno ventiquattro"

La forza di una donna, il riassunto della settimana dall'1 al 5 settembre

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dall'1 al 5 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Venezia 82: il cinema ricorda Giorgio Armani. Domani il Leone d'Oro

entertainment

Venezia 82: il cinema ricorda Giorgio Armani. Domani il Leone d'Oro

Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda. Domani la consegna del premio più ambito

Un legame speciale quello di Giorgio Armani con il Festival del Cinema di Venezia, che oggi lo piange e lo ricorda. Domani la consegna del premio più ambito

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity