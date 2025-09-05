Forbidden Fruit 2, la puntata del 5 settembre in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 5 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 5 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 5 settembre
Halit scopre la vera identità di Kemal e decide di divorziare da Yildiz. Al fine di preservare le apparenze e tutelare la propria reputazione, preferisce comunque attendere un paio di mesi.
Kemal, nel rivelare la verità, protegge Ender, aprendo le porte a una possibile alleanza tra i due. Ender nel frattempo attua un piano per trasferirsi in una casa più grande e lussuosa.
Zeynep e Alihan hanno passato una romantica notte assieme e, chiariti alcuni malintesi, sono felici e innamorati come non mai. Alihan chiude anche definitivamente con Hira, che promette vendetta.
Caner ed Emir non sono soddisfatti delle rispettive vite: il primo inizia a stufarsi dell'ambizione della sorella, che non si accontenta mai di ciò che ha ottenuto, mentre il secondo non può stare con la donna che ama perché non è abbastanza ricco. I due scoprono poi di avere una conoscenza in comune e contano di sfruttarla per migliorare la propria condizione, almeno dal punto di vista economico.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
