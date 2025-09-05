Ecco cosa è successo nei nuovi episodi della nuova serie turca in onda su Canale 5

Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dall'1 al 5 settembre su Canale 5, Ceyda comunica a Hikmet di voler divorziare.

Sirin fa una rivelazione a Munir e Enver rivela a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo.

Arif dichiara i suoi sentimenti a Bahar.

Enver incontra Sarp, poi ha un malore. All'uscita dell'ospedale, Sarp e Bahar si ritrovano a pochi metri di distanza.

Sarp mette Piril di fronte a un bivio e Sirin riceve la visita di uno degli uomini di Suat.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE