La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda domenica 4 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.



La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 4 gennaio

Yildiz porta Zeynep a casa di Alihan con una scusa. Zeynep è convinta che stiano attraversando una crisi di coppia, ma non sa che è tutta una messinscena di Alihan, che ha organizzato il loro matrimonio in gran segreto.

Zeynep si ritrova così al ricevimento a sorpresa del suo matrimonio. Dopo la festa, Caner e Zehra trascorrono la notte insieme in un hotel, ma si promettono di mantenere un rapporto di amicizia.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato e la domenica alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.