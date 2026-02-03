L'ultima puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) è andata in onda martedì 3 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Nel finale della seconda stagione, Yigit va alla villa per rivelare a Ender di essere suo figlio, ma viene allontanato in malo modo.
Nel frattempo, Ender prova a smascherare Sahika tendendole una trappola, ma riesce a registrare al massimo una minaccia appena velata.
Qualche ora dopo, mentre osserva il mare dalla terrazza della villa, Ender riceve una visita inattesa.
Forbidden Fruit continua con la terza stagione dal 4 febbraio dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.