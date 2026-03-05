La puntata integrale del 6 marzo della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Efe prepara una colazione fuori dall'ospedale per sorprendere Tugce e le chiede di sposarlo.
Intanto, Zumrut fa una scenata a Osman e lui, per calmarla, le promette che ucciderà suo marito.
Ilgaz comunica a Eren che non ci sono prove del coinvolgimento di una quarta persona nell'omicidio degli aggressori di Tugce; sembrerebbe che i quattro colpevoli si siano uccisi a vicenda.