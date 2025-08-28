Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
28 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 28 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 28 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 28 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Ender in una scena di Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 28 agosto

Halit e Yildiz litigano perché Defne ha rivelato che Yildiz sottraeva dei soldi ad Halit con la carta di credito. Halit va via di casa e va a dormire in albergo. Yildiz è disperata e Zeynep va a casa a consolarla, Yildiz le confessa che vorrebbe trovarsi un lavoro per dimostrare ad Halit che non ha bisogno di lui.

Intanto, Ender si fa dire da Kemal dov'è Halit e lo raggiunge in albergo. I due passano la notte insieme. Yildiz chiede a Kemal di aiutarla a trovare un lavoro in un ristorante di lusso come hostess di sala. Alihan dice a Cem che la relazione con Zeynep è finita.

Halit convoca in ufficio Yesim, la titolare del negozio dove Yildiz ha speso ingenti somme di denaro e si fa raccontare cosa è successo, ignaro del fatto che Yildiz la paga per raccontare una versione della storia che fa emergere Yildiz come una ragazza ingenua che ha solo fatto uno sbaglio.

Emir vede Lila in ufficio e se ne innamora, ma Zeynep e Caner gli fanno capire che sarebbe una storia impossibile.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, la puntata del 28 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 28 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Venezia segreta: i bacari dove brindare durante il Festival

lifestyle

Venezia segreta: i bacari dove brindare durante il Festival

Mentre sul Lido sfilano le star, nel cuore di Venezia il vero spettacolo si gioca nei bacari, le osterie tipiche dove si beve un’ombra di vino e si assaggiano i celebri cicchetti

Mentre sul Lido sfilano le star, nel cuore di Venezia il vero spettacolo si gioca nei bacari, le osterie tipiche dove si beve un’ombra di vino e si assaggiano i celebri cicchetti

Venezia 82: Emma Stone incanta, George Clooney dà buca (per ora). Il secondo giorno al Lido tra star, risate e riflessioni

entertainment

Venezia 82: Emma Stone incanta, George Clooney dà buca (per ora). Il secondo giorno al Lido tra star, risate e riflessioni

Se Emma ha conquistato tutti con la sua solita grazia magnetica, Clooney ha dovuto dare forfait alla conferenza stampa per via di una sinusite. Speranze altissime, però, per vederlo sul red carpet in serata

Se Emma ha conquistato tutti con la sua solita grazia magnetica, Clooney ha dovuto dare forfait alla conferenza stampa per via di una sinusite. Speranze altissime, però, per vederlo sul red carpet in serata

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, la prima estate da sposi

AMORE

Gabriele Esposito e Andrea Pappalettera, la prima estate da sposi

L'ex ballerino di Amici ha condiviso sui social alcuni scatti pieni d'amore

L'ex ballerino di Amici ha condiviso sui social alcuni scatti pieni d'amore

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity