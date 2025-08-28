Forbidden Fruit 2, la puntata del 28 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 28 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 28 agosto

Halit e Yildiz litigano perché Defne ha rivelato che Yildiz sottraeva dei soldi ad Halit con la carta di credito. Halit va via di casa e va a dormire in albergo. Yildiz è disperata e Zeynep va a casa a consolarla, Yildiz le confessa che vorrebbe trovarsi un lavoro per dimostrare ad Halit che non ha bisogno di lui.

Intanto, Ender si fa dire da Kemal dov'è Halit e lo raggiunge in albergo. I due passano la notte insieme. Yildiz chiede a Kemal di aiutarla a trovare un lavoro in un ristorante di lusso come hostess di sala. Alihan dice a Cem che la relazione con Zeynep è finita.

Halit convoca in ufficio Yesim, la titolare del negozio dove Yildiz ha speso ingenti somme di denaro e si fa raccontare cosa è successo, ignaro del fatto che Yildiz la paga per raccontare una versione della storia che fa emergere Yildiz come una ragazza ingenua che ha solo fatto uno sbaglio.

Emir vede Lila in ufficio e se ne innamora, ma Zeynep e Caner gli fanno capire che sarebbe una storia impossibile.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE