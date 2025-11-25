Catalogo
SERIE TV25 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 25 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 25 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 25 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 25 novembre

Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

Zeynep per vendicarsi chiede a Dundar di sposarla.

Kemal prova a riavvicinarsi a Yildiz e, mentre parlano in camera di lei da soli, entra Lila.

Yildiz teme che Lila possa dire tutto ad Halit.

Zeynep confida a Yildiz che vuole sposare Dundar e lei consiglia alla sorella di dirlo ad Alihan davanti a tutti; quindi, dice a Zeynep che organizzerà una cena a casa con tutta la famiglia.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

