Forbidden Fruit 2, la puntata del 25 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 25 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zeynep per vendicarsi chiede a Dundar di sposarla.
Kemal prova a riavvicinarsi a Yildiz e, mentre parlano in camera di lei da soli, entra Lila.
Yildiz teme che Lila possa dire tutto ad Halit.
Zeynep confida a Yildiz che vuole sposare Dundar e lei consiglia alla sorella di dirlo ad Alihan davanti a tutti; quindi, dice a Zeynep che organizzerà una cena a casa con tutta la famiglia.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.