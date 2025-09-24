Forbidden Fruit 2, la puntata del 24 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 24 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 24 settembre

Una scena di Forbidden Fruit 2

Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo fuori da scuola. Il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal.

Zeynep va alla concessionaria di auto di Dundar e i due hanno un'accesa discussione. Quando Dundar viene a sapere chi è quella donna, si preoccupa per le conseguenze.

Yildiz chiede ad Halit il permesso di uscire a cena con sua sorella e sua cugina. All'inizio, lui è contrariato, ma alla fine le concede di uscire.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

