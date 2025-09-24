Forbidden Fruit 2, la puntata del 24 settembre in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 24 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 24 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 24 settembre
Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo fuori da scuola. Il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal.
Zeynep va alla concessionaria di auto di Dundar e i due hanno un'accesa discussione. Quando Dundar viene a sapere chi è quella donna, si preoccupa per le conseguenze.
Yildiz chiede ad Halit il permesso di uscire a cena con sua sorella e sua cugina. All'inizio, lui è contrariato, ma alla fine le concede di uscire.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Leggi anche
SERIE TV
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
CRONACA
Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce
Il marito di Simona Ventura racconta a Dentro la notizia l’escalation di messaggi e minacce
CRONACA
Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia
Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte di Liliana Resinovich, a Dentro la notizia
fashion
Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue
Prosegue l’eredità stilistica di Silvia Venturini Fendi, la cui collezione eleva alla massima espressione il virtuosismo della maison. Con il colore, i tagli sartoriali, lo styling. E soprattutto, con la cifra stilistica unica che la distingue