Forbidden Fruit
SERIE TV
24 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 24 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 24 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 24 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 24 settembre

Forbidden Fruit 2, puntata 24 settembre
Una scena di Forbidden Fruit 2

Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo fuori da scuola. Il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal.

Zeynep va alla concessionaria di auto di Dundar e i due hanno un'accesa discussione. Quando Dundar viene a sapere chi è quella donna, si preoccupa per le conseguenze.

Yildiz chiede ad Halit il permesso di uscire a cena con sua sorella e sua cugina. All'inizio, lui è contrariato, ma alla fine le concede di uscire.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

