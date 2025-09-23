Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
23 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 23 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 23 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 23 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 23 settembre

Forbidden Fruit 2, puntata 23 settembre
Una scena di Forbidden Fruit 2

Zeynep, ormai co-direttrice della Falcon Airlines, prende possesso del suo nuovo ufficio.

Nel frattempo, Zerrin confida ad Halit di aver avuto una discussione con Alihan, e di essere rimasta scioccata dalle sue rivelazioni. Alihan le ha infatti detto che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre. Zerrin rassicura Halit, dicendogli di non aver creduto a quella storia assurda, pur essendone rimasta profondamente turbata.

Hakan, invece, racconta a Zeynep che Irem ha deciso di mettere fine alla loro relazione.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

