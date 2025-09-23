Forbidden Fruit 2, la puntata del 23 settembre in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 23 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 23 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 23 settembre
Zeynep, ormai co-direttrice della Falcon Airlines, prende possesso del suo nuovo ufficio.
Nel frattempo, Zerrin confida ad Halit di aver avuto una discussione con Alihan, e di essere rimasta scioccata dalle sue rivelazioni. Alihan le ha infatti detto che Halit avrebbe avuto una relazione con la loro madre. Zerrin rassicura Halit, dicendogli di non aver creduto a quella storia assurda, pur essendone rimasta profondamente turbata.
Hakan, invece, racconta a Zeynep che Irem ha deciso di mettere fine alla loro relazione.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
