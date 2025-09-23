Coppa Italia, come vedere Milan-Lecce e le partite dei sedicesimi
Da martedì 23 settembre a giovedì 25 le gare su Italia 1 e sul 20
Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.
Da martedì 23 a giovedì 25 settembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20 oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.
Di seguito, il dettaglio del programma dei 16esimi di Coppa Italia:
Martedì 23 settembre:
Cagliari-Frosinone, in diretta alle ore 17.00, sul 20
telecronaca: Roberto Ciarapica e Roberto Cravero
Udinese-Palermo, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Milan-Lecce, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Federica Zille e Graziano Cesari
Mercoledì 24 settembre:
Parma-Spezia, in diretta alle ore 17.00, sul 20
telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese
Verona-Venezia, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Como-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini e Andrea De Marco
Giovedì 25 settembre:
Genoa-Empoli, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1
telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin
Torino-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1
telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi
Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari
Coppa Italia, Milan-Lecce: le probabili formazioni
La squadra di Allegri dopo aver eliminato il Bari, ora attende il Lecce di Di Francesco. Per i rossoneri turnover con Ricci titolare e possibile esordio dal primo minuto per Nkunku. Il Lecce si affida all'ex della sfida, Francesco Camarda.
Le probabili formazioni Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri
Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N'Dri. All. Di Francesco
Leggi anche
entertainment
Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop
Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
entertainment
Uscito il 22 settembre 1995, Seven ha ridefinito l’estetica oscura degli anni ’90 con fotografia desaturata, titoli disturbanti e costumi anti-glamour. Trent’anni dopo, resta un cult capace di trasformare il buio urbano in linguaggio visivo universale
Uscito il 22 settembre 1995, Seven ha ridefinito l’estetica oscura degli anni ’90 con fotografia desaturata, titoli disturbanti e costumi anti-glamour. Trent’anni dopo, resta un cult capace di trasformare il buio urbano in linguaggio visivo universale