Il grande calcio in esclusiva assoluta torna su Mediaset che anche per le prossime due stagioni, fino al 2027, si è assicurata i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.

Da martedì 23 a giovedì 25 settembre riparte la competizione nazionale con i 16esimi di finale: otto match concentrati in tre giorni, tutti visibili in esclusiva in chiaro su Italia 1 e sul 20 oltre che in diretta streaming su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it.

Di seguito, il dettaglio del programma dei 16esimi di Coppa Italia:

Martedì 23 settembre:

Cagliari-Frosinone, in diretta alle ore 17.00, sul 20

telecronaca: Roberto Ciarapica e Roberto Cravero

Udinese-Palermo, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Milan-Lecce, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Christian Panucci, Giampaolo Pazzini, Federica Zille e Graziano Cesari

Mercoledì 24 settembre:

Parma-Spezia, in diretta alle ore 17.00, sul 20

telecronaca: Federico Mastria e Giancarlo Camolese

Verona-Venezia, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Como-Sassuolo, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Alessio Tacchinardi, Emiliano Viviano, Sandro Sabatini e Andrea De Marco

Giovedì 25 settembre:

Genoa-Empoli, in diretta alle ore 18.30, su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Torino-Pisa, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Su Italia 1, studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Mauro, Andrea Ranocchia, Mino Taveri e Graziano Cesari

Coppa Italia, Milan-Lecce: le probabili formazioni

La squadra di Allegri dopo aver eliminato il Bari, ora attende il Lecce di Di Francesco. Per i rossoneri turnover con Ricci titolare e possibile esordio dal primo minuto per Nkunku. Il Lecce si affida all'ex della sfida, Francesco Camarda.

Le probabili formazioni Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. All. Allegri

Lecce (4-3-3) Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Ndaba; Kaba, Berisha, Kovac; Banda, Camarda, N'Dri. All. Di Francesco

