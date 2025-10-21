Catalogo
SERIE TV21 ottobre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 21 ottobre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 21 ottobre su Canale 5
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 21 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 21 ottobre

Eda Ece (Yildiz) in una puntata di Forbidden Fruit 2Eda Ece (Yildiz) in una puntata di Forbidden Fruit 2

Le foto di Zehra ubriaca sono su tutti i giornali: la donna ha esagerato con l'alcol a un evento e i giornalisti non si sono fatti sfuggire l'occasione di gridare allo scandalo. Negli articoli pubblicati si dice anche che Zehra ha trovato un nuovo fidanzato.

La notizia si diffonde velocemente e il risveglio per la donna è traumatico: il padre la aggredisce e Kemal non le vuole parlare prima di sbollire la rabbia.

Ender è l'unica che sembra sostenerla e la convince che, se Kemal la ama davvero, deve accettarla per quella che è.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5.

