Forbidden Fruit 2, la puntata del 21 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 21 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Eda Ece (Yildiz) in una puntata di Forbidden Fruit 2

Le foto di Zehra ubriaca sono su tutti i giornali: la donna ha esagerato con l'alcol a un evento e i giornalisti non si sono fatti sfuggire l'occasione di gridare allo scandalo. Negli articoli pubblicati si dice anche che Zehra ha trovato un nuovo fidanzato.

La notizia si diffonde velocemente e il risveglio per la donna è traumatico: il padre la aggredisce e Kemal non le vuole parlare prima di sbollire la rabbia.

Ender è l'unica che sembra sostenerla e la convince che, se Kemal la ama davvero, deve accettarla per quella che è.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.