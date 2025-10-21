Forbidden Fruit 2, la puntata del 21 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 21 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
Le foto di Zehra ubriaca sono su tutti i giornali: la donna ha esagerato con l'alcol a un evento e i giornalisti non si sono fatti sfuggire l'occasione di gridare allo scandalo. Negli articoli pubblicati si dice anche che Zehra ha trovato un nuovo fidanzato.
La notizia si diffonde velocemente e il risveglio per la donna è traumatico: il padre la aggredisce e Kemal non le vuole parlare prima di sbollire la rabbia.
Ender è l'unica che sembra sostenerla e la convince che, se Kemal la ama davvero, deve accettarla per quella che è.
