La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 21 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Zehra e Caner, durante la loro cena romantica e lontana da occhi indiscreti, vengono sorpresi da Hakan che promette di mantenere il loro segreto.
Intanto, Alihan scopre che sua sorella Zerrin ha chiesto a Zeynep di restituirle la spilla che le aveva dato da indossare al suo matrimonio. Alihan non prende bene questa notizia e ha un'accesa discussione con sua sorella.
Poco dopo, Zeynep comunica prima a Zerrin e poi a Alihan di voler lasciare il lavoro.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.