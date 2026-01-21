Catalogo
SERIE TV21 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, la puntata del 21 gennaio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 21 gennaio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 21 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 21 gennaio

Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2Alihan in una scena di Forbidden Fruit 2

Zehra e Caner, durante la loro cena romantica e lontana da occhi indiscreti, vengono sorpresi da Hakan che promette di mantenere il loro segreto.

Intanto, Alihan scopre che sua sorella Zerrin ha chiesto a Zeynep di restituirle la spilla che le aveva dato da indossare al suo matrimonio. Alihan non prende bene questa notizia e ha un'accesa discussione con sua sorella.

Poco dopo, Zeynep comunica prima a Zerrin e poi a Alihan di voler lasciare il lavoro.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

