Forbidden Fruit 2, la puntata del 2 dicembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 2 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Dundar si reca con la sua numerosa famiglia a casa di Yildiz, per ufficializzare la proposta di matrimonio a Zeynep. La ragazza, vincendo le resistenze di sua sorella Yildiz, invita anche Emir e Caner.
Caner esporrà i segreti della famiglia Argun scandalizzando la madre di Dundar, che già non vede di buon occhio la sua futura nuora.
Kemal è sempre più angosciato a causa della forte perdita subita a seguito di un investimento sbagliato, ma minimizza l'entità del problema con sua moglie Zehra.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.