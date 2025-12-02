Catalogo
SERIE TV02 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 2 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 2 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 2 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 2 dicembre

Ender in una scena di Forbidden Fruit 2Ender in una scena di Forbidden Fruit 2

Dundar si reca con la sua numerosa famiglia a casa di Yildiz, per ufficializzare la proposta di matrimonio a Zeynep. La ragazza, vincendo le resistenze di sua sorella Yildiz, invita anche Emir e Caner.

Caner esporrà i segreti della famiglia Argun scandalizzando la madre di Dundar, che già non vede di buon occhio la sua futura nuora.

Kemal è sempre più angosciato a causa della forte perdita subita a seguito di un investimento sbagliato, ma minimizza l'entità del problema con sua moglie Zehra.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

