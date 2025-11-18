Forbidden Fruit 2, la puntata del 18 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 18 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
In ufficio, Caner fa un nuovo incontro. Nel frattempo, Alihan e il suo avvocato aspettano l’arrivo di Ender per firmare le carte del divorzio, ma Ender decide di tornare sui suoi passi e di non concederlo.
Più tardi, Ender escogita un ricatto ai danni di Yildiz per liberarsi di Zeynep.
Intanto, Alihan è disperato: consapevole di aver deluso di nuovo Zeynep, manda un messaggio ad Hakan, che si trova con Irem per parlare del loro futuro. Dopo aver ricevuto il messaggio, Hakan raggiunge Alihan e lo trova profondamente depresso.
