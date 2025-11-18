Catalogo
SERIE TV18 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 18 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 18 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 18 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 18 novembre

Sevval Sam (Ender Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

In ufficio, Caner fa un nuovo incontro. Nel frattempo, Alihan e il suo avvocato aspettano l’arrivo di Ender per firmare le carte del divorzio, ma Ender decide di tornare sui suoi passi e di non concederlo.

Più tardi, Ender escogita un ricatto ai danni di Yildiz per liberarsi di Zeynep.

Intanto, Alihan è disperato: consapevole di aver deluso di nuovo Zeynep, manda un messaggio ad Hakan, che si trova con Irem per parlare del loro futuro. Dopo aver ricevuto il messaggio, Hakan raggiunge Alihan e lo trova profondamente depresso.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

