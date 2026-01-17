La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 17 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Sevda Erginci (Zeynep Tasdemir) e Onur Tuna (Alihan Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

Kaya difende Yigit dai maltrattamenti di Ender, consigliandogli di comportarsi con più rispetto e, soprattutto, di evitare la donna.

Durante il suo turno serale come parcheggiatore, Yigit incontra Yagmur, una ragazza che lo colpisce profondamente.

Yildiz si presenta a un evento a cui partecipa anche Halit, accompagnata da Alihan e Zeynep. Alla vista di Yildiz, Halit ne resta profondamente turbato, e quando Alihan scopre che lei non era stata invitata, si arrabbia con Zeynep.

