Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV16 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 16 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 16 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 16 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 16 dicembre

Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Erdem Kaynarca (Dundar Celikkan) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Erdem Kaynarca (Dundar Celikkan) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz racconta ad Alihan che le foto compromettenti di lui ed Ender erano in realtà una montatura e spera che questo provochi una reazione in lui. Tuttavia, l'uomo dichiara di non poter fare altro per riconquistare Zeynep ed è sempre più determinato a partire.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video