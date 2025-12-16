La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda martedì 16 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz racconta ad Alihan che le foto compromettenti di lui ed Ender erano in realtà una montatura e spera che questo provochi una reazione in lui. Tuttavia, l'uomo dichiara di non poter fare altro per riconquistare Zeynep ed è sempre più determinato a partire.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.