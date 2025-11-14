Catalogo
SERIE TV14 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 14 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 14 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 14 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 14 novembre

Kemal e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Kemal e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

Dundar organizza una cena romantica con l'aiuto di Kurban per dichiarare il suo amore a Zeynep. Zeynep, però, non ricambia il sentimento di Dundar e lo considera un semplice amico.

Zeynep dà un'altra possibilità ad Alihan: l'uomo ha già pronti i documenti per il divorzio da Ender.

Zehra e Kemal decidono di trasferirsi a casa di Halit, nonostante Yildiz abbia minacciato Kemal di non farlo.

Lila litiga con Emir quando scopre che lui è uscito con altre ragazze e rifiuta ogni tipo di spiegazione. Inoltre, gli confessa di aver rivelato ad Halit la sua vera identità.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

