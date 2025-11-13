Forbidden Fruit 2, la puntata del 13 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 13 novembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

La famiglia al completo si riunisce a casa Argun e, in questa occasione, Halit e Alihan annunciano a tutti di aver appianato le loro divergenze e che per questo Alihan ed Ender divorzieranno.



Erim sembra particolarmente turbato dai continui cambiamenti nella sua vita familiare.



Zehra e Kemal stanno progettando di rinnovare la loro casa e decidono di rimanere nella villa di Halit durante i lavori di ristrutturazione, cosa che infastidisce Yildiz.



