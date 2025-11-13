Catalogo
SERIE TV13 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 13 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 13 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 13 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 13 novembre

Halit in una scena di Segreti di famiglia 2Halit in una scena di Segreti di famiglia 2

La famiglia al completo si riunisce a casa Argun e, in questa occasione, Halit e Alihan annunciano a tutti di aver appianato le loro divergenze e che per questo Alihan ed Ender divorzieranno.

Erim sembra particolarmente turbato dai continui cambiamenti nella sua vita familiare.

Zehra e Kemal stanno progettando di rinnovare la loro casa e decidono di rimanere nella villa di Halit durante i lavori di ristrutturazione, cosa che infastidisce Yildiz.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

