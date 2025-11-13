Forbidden Fruit 2, la puntata del 13 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 13 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La famiglia al completo si riunisce a casa Argun e, in questa occasione, Halit e Alihan annunciano a tutti di aver appianato le loro divergenze e che per questo Alihan ed Ender divorzieranno.
Erim sembra particolarmente turbato dai continui cambiamenti nella sua vita familiare.
Zehra e Kemal stanno progettando di rinnovare la loro casa e decidono di rimanere nella villa di Halit durante i lavori di ristrutturazione, cosa che infastidisce Yildiz.
