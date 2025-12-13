Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV13 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 13 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 13 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 13 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 13 dicembre

Yildiz e Halit in una scena di Forbidden Fruit 2Yildiz e Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

Alihan si prepara per la sua partenza. Quando incontra Zeynep, che sta lavorando in azienda a tarda ora, si offre di accompagnarla a casa. I due hanno quindi la possibilità di trascorrere del tempo insieme e di scambiarsi un ultimo saluto carico di rimpianti.

Erim ascolta una conversazione tra Ender e Caner. Capisce che le foto viste da Yildiz, nelle quali si intuiva un'intimità fisica tra Ender e Alihan, erano frutto dell'ennesima macchinazione di Ender.

La famiglia si riunisce per festeggiare il ritorno di Erim. In questa occasione, Yildiz non può fare a meno di notare che tra Ender e Kaya c'è qualcosa di strano. Indaga, prima con Zerrin e poi con Halit, e scopre che i due erano colleghi molti anni prima.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video