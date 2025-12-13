La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda sabato 13 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Yildiz e Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

Alihan si prepara per la sua partenza. Quando incontra Zeynep, che sta lavorando in azienda a tarda ora, si offre di accompagnarla a casa. I due hanno quindi la possibilità di trascorrere del tempo insieme e di scambiarsi un ultimo saluto carico di rimpianti.

Erim ascolta una conversazione tra Ender e Caner. Capisce che le foto viste da Yildiz, nelle quali si intuiva un'intimità fisica tra Ender e Alihan, erano frutto dell'ennesima macchinazione di Ender.

La famiglia si riunisce per festeggiare il ritorno di Erim. In questa occasione, Yildiz non può fare a meno di notare che tra Ender e Kaya c'è qualcosa di strano. Indaga, prima con Zerrin e poi con Halit, e scopre che i due erano colleghi molti anni prima.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.