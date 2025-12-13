Negli episodi dell'ultima settimana della seconda stagione di Forbidden Fruit, in onda dall'8 al 13 dicembre su Canale 5, Zeynep scopre l'intenzione di Alihan di andare negli Stai Uniti. La ragazza è sempre più confusa sul suo imminente matrimonio con Dundar.



Zehra e Kemal firmano i documenti del divorzio davanti ad Halit.



Mustafa scopre che Yildiz è sposata con un ricco uomo d'affari così dice ad Asuman di voler andare da lei. La donna, nel tentativo di fermarlo, lo accoltella.

Nel frattempo, Erim torna da Londra e non è solo: con lui c'è Kaya, vecchio amore di Ender e nuovo amministratore delegato della holding.

Yildiz scopre la verità su suo padre.

Emir ascolta una conversazione tra Ender e Caner e la riferisce a Zeynep.

Zeynep ha un attacco di panico mentre sta provando l'abito da sposa.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit vanno in onda dal lunedì al sabato alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

