La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 12 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz e Halit tornano a casa sconvolti dopo l'incontro con Asuman e Mustafa. Halit intende tacere su ciò che è successo a Bursa e sulla vera identità del padre di Yildiz, per proteggere la reputazione della famiglia.
Nel frattempo, a Istanbul è arrivato Kaya, il nuovo amministratore delegato della Argun Holding. Durante la prima riunione con il Consiglio d'Amministrazione, Ender fa di tutto per mettere in difficoltà l'uomo, nella speranza che rinunci all'incarico.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.