SERIE TV12 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 12 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 12 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 12 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 12 dicembre

Ender in una scena di Forbidden Fruit 2Ender in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz e Halit tornano a casa sconvolti dopo l'incontro con Asuman e Mustafa. Halit intende tacere su ciò che è successo a Bursa e sulla vera identità del padre di Yildiz, per proteggere la reputazione della famiglia.

Nel frattempo, a Istanbul è arrivato Kaya, il nuovo amministratore delegato della Argun Holding. Durante la prima riunione con il Consiglio d'Amministrazione, Ender fa di tutto per mettere in difficoltà l'uomo, nella speranza che rinunci all'incarico.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

