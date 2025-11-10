Forbidden Fruit 2, la puntata del 10 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 10 novembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Ender e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender ha un'accesa discussione con Caner, che è infuriato con lei perché crede che sia la responsabile del licenziamento di Emir. La donna scopre che in realtà è stata Yildiz ad incastrarla.

Ender prova a rintracciare Gulden per discolparsi, ma scopre che Yildiz l'ha fatta sparire. Racconta ciò che ha scoperto a Caner, ma è comunque costretta a chiedere pubblicamente scusa a Emir per riconquistare l'affetto del fratello.

Yildiz prova ad emulare Ender chiedendo pubblicamente scusa a Zeynep, ma non ottiene il risultato sperato. Zeynep accetterà le sue scuse solo dopo che sua sorella avrà parlato con Hakan convincendolo a perdonare Irem.

