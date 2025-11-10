Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV10 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 10 novembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 10 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 10 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 10 novembre

Ender e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2Ender e Yildiz in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender ha un'accesa discussione con Caner, che è infuriato con lei perché crede che sia la responsabile del licenziamento di Emir. La donna scopre che in realtà è stata Yildiz ad incastrarla.

Ender prova a rintracciare Gulden per discolparsi, ma scopre che Yildiz l'ha fatta sparire. Racconta ciò che ha scoperto a Caner, ma è comunque costretta a chiedere pubblicamente scusa a Emir per riconquistare l'affetto del fratello.

Yildiz prova ad emulare Ender chiedendo pubblicamente scusa a Zeynep, ma non ottiene il risultato sperato. Zeynep accetterà le sue scuse solo dopo che sua sorella avrà parlato con Hakan convincendolo a perdonare Irem.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video