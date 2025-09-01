Forbidden Fruit 2, la puntata dell'1 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 1 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata dell'1 settembre

Alihan e Hira in una scena di Forbidden Fruit

Halit è tornato a casa, ma il rapporto con Yildiz è ancora molto teso. Ender cerca di far ingelosire Halit con Bulent.

Zeynep va a cena con Caner ed Emir, e i tre aspettano l'arrivo di Hira, che vuole presentare loro l'uomo con cui sta uscendo. Quando scoprono che si tratta di Alihan, rimangono tutti sbalorditi. Zeynep è molto triste e viene consolata da Caner.

Ender propone ad Halit di mettere alla prova Yildiz, donandole una grossa somma di denaro per capire se resterà al suo fianco o se se ne andrà per sempre. Ender è certa che lei sceglierà di andarsene. Kemal, che ha ascoltato tutto il piano, lo riferisce a Yildiz, che, consapevole delle intenzioni di Halit, reagisce in modo brusco e gli dice che lei non vuole i suoi soldi, ma solo il suo affetto.

Kemal confessa a Yildiz che non ce la fa più a vederla tutti i giorni e che presto lascerà il lavoro. Yildiz lo prega di restare, lui le dice che l'ha sempre amata e i due si baciano.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE