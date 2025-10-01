Forbidden Fruit 2, la puntata dell'1 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla seconda stagione, è andata in onda mercoledì 1 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Sevda Erginci (Zeynep) in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz si reca a trovare la sorella nel suo nuovo ufficio e, mentre escono, notano Lila che afferma di essere lì per incontrare lo zio, ma in realtà deve parlare con Emir. Lila informerà quest'ultimo che la madre, Zerrin, desidera invitarli a cena.

Presi dal panico per le numerose bugie che hanno raccontato a Zerrin, Lila ed Emir chiedono aiuto a Caner, il quale si offre di aiutarli, ma non da solo. Più tardi, Yildiz contatta Kemal perché è preoccupata che lui possa avercela con lei dopo quanto accaduto e ciò che lui le dirà non sarà esattamente quello che si aspettava.

