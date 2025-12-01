Forbidden Fruit 2, la puntata dell'1 dicembre in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Yildiz e Halit in una scena di Forbidden Fruit 2

A Istanbul, Yildiz tenta invano di incastrare Kemal, mostrando ad Halit delle foto di lui ed Ender insieme. La ragazza schiva inoltre l'attacco di Zerrin, che, insieme a Lila, mette inutilmente in guardia Halit sul possibile tradimento di Yildiz con Kemal.

Intanto, Dundar è sempre più geloso del rapporto che c'è tra Zeynep e Hakan, al punto che ne parla addirittura con Alihan. Quando Zeynep lo viene a sapere, spiega a Dundar che quella con Hakan è solo amicizia e lo rassicura.

