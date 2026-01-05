Catalogo
SERIE TV05 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 7 gennaio

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 7 gennaio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Talat Bulut (Halit) in Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit) in Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 7 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 7 gennaio

Alihan e Zeynep vorrebbero rimandare la luna di miele per godersi un po' la casa, ma la loro quiete viene viene bruscamente interrotta da due presenze ingombranti.

Ender è preoccupata che Yildiz abbia scoperto la verità sul suo passato con Kaya.

