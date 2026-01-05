La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 7 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alihan e Zeynep vorrebbero rimandare la luna di miele per godersi un po' la casa, ma la loro quiete viene viene bruscamente interrotta da due presenze ingombranti.
Ender è preoccupata che Yildiz abbia scoperto la verità sul suo passato con Kaya.