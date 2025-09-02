Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
02 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 3 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 3 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 3 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Zehra trascorre una serata fuori con alcuni amici, accompagnata da Kemal, e beve troppo per poter rientrare da sola.

Kemal la riporta a casa e Yildiz assiste a una scena che non gradisce, dando origine a nuove tensioni in casa Argun.

