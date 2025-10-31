La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 3 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Dopo che Zeynep si è presa tutte le colpe della sorella per proteggerla, Irem le rivela che Yildiz si è alleata con la sua acerrima nemica Ender pur di riconquistare Kemal. Yildiz tenta di spiegare le sue ragioni a Zeynep.