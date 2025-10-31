Catalogo
SERIE TV31 ottobre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 3 novembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 3 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 3 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 3 novembre

Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scenda di Forbidden Fruit 2Sevda Erginci (Zeynep Yilmaz) e Eda Ece (Yildiz Argun) in una scenda di Forbidden Fruit 2

Dopo che Zeynep si è presa tutte le colpe della sorella per proteggerla, Irem le rivela che Yildiz si è alleata con la sua acerrima nemica Ender pur di riconquistare Kemal. Yildiz tenta di spiegare le sue ragioni a Zeynep.

