SERIE TV02 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 3 dicembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 3 dicembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 3 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 3 dicembre

Kemal, dopo la forte perdita subita a seguito di un investimento sbagliato, si confida con Halit e gli chiede di riavere il capitale investito nella sua società. Halit accetta di parlarne con il consiglio d'amministrazione.

