La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 3 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kemal, dopo la forte perdita subita a seguito di un investimento sbagliato, si confida con Halit e gli chiede di riavere il capitale investito nella sua società. Halit accetta di parlarne con il consiglio d'amministrazione.