Forbidden Fruit
SERIE TV
26 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 29 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Forbidden Fruit 2, anticipazioni 29 settembre
Una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 29 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 settembre

Dundar si presenta a casa di Zeynep per porgerle delle scuse, ma si imbatte in Caner ed Emir che erano andati lì per farle uno scherzo. Vedendo i due con il volto coperto, Dundar si spaventa e estrae la pistola minacciando di ucciderli.

