Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 29 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 29 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 29 settembre
Dundar si presenta a casa di Zeynep per porgerle delle scuse, ma si imbatte in Caner ed Emir che erano andati lì per farle uno scherzo. Vedendo i due con il volto coperto, Dundar si spaventa e estrae la pistola minacciando di ucciderli.
