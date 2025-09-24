Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
SERIE TV
24 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 25 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 25 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Forbidden Fruit 2, anticipazioni 25 settembre
Zeynep in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 25 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 25 settembre

Durante una cena tutta al femminile, Yildiz, Zeynep e Irem esagerano con l'alcol e finiscono per scrivere ad Alihan e ad Hakan, i quali, allarmati, si recano al ristorante per scortare le tre ragazze a casa.

