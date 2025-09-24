Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 25 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 25 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 25 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 25 settembre
Durante una cena tutta al femminile, Yildiz, Zeynep e Irem esagerano con l'alcol e finiscono per scrivere ad Alihan e ad Hakan, i quali, allarmati, si recano al ristorante per scortare le tre ragazze a casa.
Leggi anche
SERIE TV
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 24 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 24 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity
Fashion
La prima collezione di Simone Bellotti per Jil Sander è un tripudio di femminilità
La prima collezione di Simone Bellotti per Jil Sander è un tripudio di femminilità
ANTICIPAZIONI
Simona Ventura presenta Omer Elomari, il concorrente pronto a vivere la sua rivincita nella Casa più spiata d’Italia
Simona Ventura presenta Omer Elomari, il concorrente pronto a vivere la sua rivincita nella Casa più spiata d’Italia
entertainment
Il 25 settembre Zucchero compie 70 anni e si conferma icona di stile e di musica: voce roca, cappelli, giacche e stivali hanno costruito un’estetica unica quanto le sue canzoni. Dal blues emiliano ai palchi mondiali, ha trasformato autenticità e imperfezione in mito collettivo.
Il 25 settembre Zucchero compie 70 anni e si conferma icona di stile e di musica: voce roca, cappelli, giacche e stivali hanno costruito un’estetica unica quanto le sue canzoni. Dal blues emiliano ai palchi mondiali, ha trasformato autenticità e imperfezione in mito collettivo.