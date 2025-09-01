Yildiz in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 2 settembre dalle 14:10 su Canale 5.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 settembre

Kemal si presenta a casa di Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz e durante la conversazione confessa di amarla ancora, pur promettendo di provare a starle lontano mentre continua il suo doppio gioco con Ender.

Yildiz racconta a Zeynep di essere caduta tra le braccia di Kemal dopo aver scoperto con lui il tranello di Halit, e decide di non divorziare finché non avrà garantito un futuro sicuro a se stessa e alla sorella.

