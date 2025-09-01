Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 2 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 2 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 2 settembre
Kemal si presenta a casa di Zeynep per convincerla a parlare con Yildiz e durante la conversazione confessa di amarla ancora, pur promettendo di provare a starle lontano mentre continua il suo doppio gioco con Ender.
Yildiz racconta a Zeynep di essere caduta tra le braccia di Kemal dopo aver scoperto con lui il tranello di Halit, e decide di non divorziare finché non avrà garantito un futuro sicuro a se stessa e alla sorella.
