La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 17 novembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra che frequenta, e tra i due nasce un'intesa.
La complicità tra i due prosegue anche al di fuori con un fitto scambio di messaggi. Nascerà qualcosa tra tra Yildiz e Alper?