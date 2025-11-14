Catalogo
SERIE TV14 novembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 17 novembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 17 novembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 17 novembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 17 novembre

Yildiz e Ender in una scena di Forbidden Fruit 2Yildiz e Ender in una scena di Forbidden Fruit 2

Yildiz conosce Alper, il nuovo istruttore della palestra che frequenta, e tra i due nasce un'intesa.

La complicità tra i due prosegue anche al di fuori con un fitto scambio di messaggi. Nascerà qualcosa tra tra Yildiz e Alper?

