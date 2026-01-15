Catalogo
SERIE TV15 gennaio 2026

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 gennaio

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 16 gennaio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Onur Tuna (Alihan) in una scena di Forbidden Fruit 2Onur Tuna (Alihan) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 16 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 16 gennaio

Lila ed Emir decidono di informare Alihan della loro relazione, ma lui si irrita, sentendosi preso in giro da entrambi.

Per ripicca, Alihan parla a Emir del ragazzo che Lila gli aveva presentato tempo prima, scatenando così un’accesa discussione tra i due giovani.

