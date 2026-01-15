La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 16 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Lila ed Emir decidono di informare Alihan della loro relazione, ma lui si irrita, sentendosi preso in giro da entrambi.
Per ripicca, Alihan parla a Emir del ragazzo che Lila gli aveva presentato tempo prima, scatenando così un’accesa discussione tra i due giovani.