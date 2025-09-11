Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
11 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 12 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 12 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2
Sevda Erginci (Zeynep Yılmaz) e Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 12 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 12 settembre

Asuman, la madre di Yildiz e Zeynep, arriva a casa di Halit e decide di stare vicino alla figlia durante la sua gravidanza. Questo creerà tensioni tra sua figlia Yildiz e suo marito.

Erim e Zehra non accolgono volentieri la madre di Yildiz, soprattutto Erim che cercherà conforto da sua madre, Ender.

Alihan scopre chi era l'uomo che ha tradito suo padre.

