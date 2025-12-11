La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 12 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz e Halit tornano a casa sconvolti dopo l'incontro con Asuman e Mustafa. Halit intende tacere su ciò che è successo a Bursa e sulla vera identità del padre di Yildiz per proteggere la reputazione della famiglia.