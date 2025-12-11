Caner in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 12 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 12 dicembre

Yildiz e Halit tornano a casa sconvolti dopo l'incontro con Asuman e Mustafa. Halit intende tacere su ciò che è successo a Bursa e sulla vera identità del padre di Yildiz per proteggere la reputazione della famiglia.

