Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 10 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 10 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender finge un malore per introdursi nello studio del dottor Yusuf e rubare la cartella clinica di Yildiz.
Scoperto che Yildiz ha mentito sulla gravidanza, Ender si precipita da Halit per rivelargli la verità.
