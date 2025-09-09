Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
09 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 10 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni



La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 10 settembre dalle 14:30 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 10 settembre

Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2
Talat Bulut (Halit Argun) in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender finge un malore per introdursi nello studio del dottor Yusuf e rubare la cartella clinica di Yildiz.

Scoperto che Yildiz ha mentito sulla gravidanza, Ender si precipita da Halit per rivelargli la verità.

