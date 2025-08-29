Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
29 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'1 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 1 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Condividi:
Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit
Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 1 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'1 settembre

Halit è tornato a casa, ma il rapporto con Yildiz resta freddo e teso.

Intanto Zeynep va a cena con Caner ed Emir, in attesa di Hira, che vuole presentare loro l’uomo con cui sta uscendo. Quando scoprono che si tratta di Alihan, rimangono tutti scioccati.

Ender propone a Halit un piano per smascherare Yildiz: donarle una grossa somma di denaro per vedere se sceglierà lui o i soldi.

Kemal, avendo ascoltato il complotto, avverte Yildiz. La donna, consapevole della trappola, affronta Halit: rifiuta i suoi soldi e gli dice che desidera soltanto amore e rispetto.

Nel frattempo, Kemal non riesce più a sopportare la vicinanza quotidiana con Yildiz. Le confessa di voler lasciare il lavoro, ma lei lo implora di restare. Alla fine ammette di averla sempre amata e i due si baciano.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

La forza di una donna, la puntata del 29 agosto

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata del 29 agosto

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 25 al 29 agosto

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere

entertainment

Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere

L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema

L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity