Onur Tuna (Alihan Taşdemir) in una scena di Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 1 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni dell'1 settembre

Halit è tornato a casa, ma il rapporto con Yildiz resta freddo e teso.

Intanto Zeynep va a cena con Caner ed Emir, in attesa di Hira, che vuole presentare loro l’uomo con cui sta uscendo. Quando scoprono che si tratta di Alihan, rimangono tutti scioccati.

Ender propone a Halit un piano per smascherare Yildiz: donarle una grossa somma di denaro per vedere se sceglierà lui o i soldi.

Kemal, avendo ascoltato il complotto, avverte Yildiz. La donna, consapevole della trappola, affronta Halit: rifiuta i suoi soldi e gli dice che desidera soltanto amore e rispetto.

Nel frattempo, Kemal non riesce più a sopportare la vicinanza quotidiana con Yildiz. Le confessa di voler lasciare il lavoro, ma lei lo implora di restare. Alla fine ammette di averla sempre amata e i due si baciano.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE