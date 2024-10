Federica Petagna è una nuova concorrente del Grande Fratello 2024. L'ex protagonista di Temptation Island entra nella Casa durante la puntata di lunedì 28 ottobre del reality.

Dopo un fidanzamento lungo 8 anni e l'esperienza a Temptation Island, la ragazza desidera vivere come una ventenne, senza essere condizionata dalla gelosia: "Porto qui la consapevolezza di me stessa, la voglia di vivermi l'esperienza a pieno", dichiara Federica prima di entrare nella Casa.

Federica Petagna: chi è, anni, fidanzato, Temptation Island

Federica Petagna entra nella Casa del Grande Fratello

Federica Petagna ha 20 anni, è di origini napoletane e lavora come nailartist.

Si è fatta conoscere al grande pubblico durante l'ultima edizione di Temptation Island: la ragazza è entrata nel programma condotto da Filippo Bisciglia insieme al fidanzato Alfonso D'Apice.

La storia tra i due è iniziata quando lei aveva 12 anni mentre lui ne aveva 17. Nel corso della loro avventura a Temptation Island, Federica inizia a soffrire la gelosia tossica di Alfonso. "A causa dell'immaturità, anche io alimentavo tutto questo", commenta prima di entrare al Grande Fratello.

La ragazza inizia una conoscenza sempre più complice con il tentatore Stefano Tediosi, ma, alla fine del programma, la coppia formata da Federica e Alfonso decide di uscire insieme: "Non siamo amici, ci stiamo frequentando e non sto frequentando nessun altro al di fuori di Stefano", dichiara raccontando la sua storia.

Dopo la fine del programma, Alfonso rivela che la storia tra lui e Federica è finita per volere della ragazza. Nello studio di Uomini e Donne, Federica Petagna spiega di non essere più innamorata di Alfonso e di aver visto Stefano Tediosi. "Io gli voglio un bene infinito. A me dispiace, ci sto male e non lo voglio vedere così. Sono stata sincera a dire quello che provavo", racconta al Grande Fratello.

