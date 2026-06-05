Far away, la seconda puntata del 5 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 5 giugno su Canale 5.

Kuzey Gezer (Deniz) e Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Durante funerale di Boran, Ecmel sfoga tutta la sua rabbia nei confronti di Sadakat e Hasan. Demir si avvicina ad Alya per dirle che, anche se lo odiava profondamente, non è stato lui a uccidere Boran.

Successivamente Alya tenta di andarsene con Deniz, servendosi dell'aiuto di Izzet, ma viene intercettata e bloccata da Cihan. Nel tentativo di riportare il bambino alla villa, Cihan e Alya litigano animatamente e, per sbaglio, Alya spara a Cihan.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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