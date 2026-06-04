Far away, la seconda puntata del 4 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La seconda puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 4 giugno su Canale 5.

Far away: la trama della seconda puntata

Alya telefona a Izzet e scopre che sta lasciando Albora per alloggiare in albergo e decide di raggiungerlo.

La ragazza viene però fermata da Cihan, avvertito da Pakize, che la convince a non passare la notte altrove con un altro uomo.

Alya si infuria sia perché non può andarsene sia perché non apprezza le insinuazioni fatte da Cihan.

Sahin torna a casa e ha un litigio con sua madre che si ostina a non voler andare a porgere le condoglianze a sua cognata Sadakat. Il motivo è che la ritiene responsabile dell'arresto del marito (fratello del marito di Sadakat) che ora è in carcere.

Cihan e Deniz condividono un momento di tenerezza.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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