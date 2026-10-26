Far away (Uzak Şehir) torna in onda in esclusiva su Canale 5. In arrivo prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset la seconda stagione dell'amatissima la serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan). La dizi ha ottenuto importanti riconoscimenti anche a livello internazionale, affermandosi tra le produzioni turche di maggior successo degli ultimi anni.

Far Away, quando torna un onda?

La seconda stagione di Far Away andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity. La prima stagione di Far Away - che si è conclusa con un'ultima puntata in onda sabato 19 settembre su Canale 5 e che potete rivedere su Mediaset Infinity - si è rivelata un vero e proprio fenomeno trasversale, capace di appassionare spettatori di diverse generazioni. La pausa nella programmazione ha confermato il forte legame con il pubblico, che sui social ha espresso a più riprese il desiderio di vedere i nuovi episodi.