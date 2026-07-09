Far away, la puntata del 9 luglio in streaming

Dopo la festa di compleanno di Deniz, Nare inizia a sospettare che fra suo fratello Cihan e Alya possa nascere qualcosa. Nel frattempo Sadakat vuol far uccidere Ecmel dai suoi uomini, ma Cihan manda a monte il suo piano. Sadakat si trova così costretta a confessare al figlio il suo segreto: Boran non era figlio di suo marito bensì di Ecmel che non lo aveva voluto riconoscere e aveva abbandonato lei e il bambino che portava in grembo in un dirupo.



Sahin arriva alla villa, furioso, chiedendo di parlare con Sadakat che ha provato a uccidere il padre. Cihan lo informa che, nonostante abbia impedito la morte del padre, se ne è pentito e avrebbe preferito lasciarlo morire. Tutti restano sconvolti da questa rivelazione, Sahin viene fatto allontanare dalla villa e Nare, fuori di sé, minaccia la madre con una pistola.

Cihan, dopo un confronto con Alya e una notte passata a bere, affronta sua madre riguardo al ruolo di capo-famiglia assunto al posto di Boran. Alya prende accordi con un'amica, Cansu, per raggiungerla a New York, approfittando del fatto che Zeynep verrà mandata a Diyarbakir, da dove partono voli internazionali.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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