Cihan e Erol si impegnano a trovare delle prove a favore di Kaya prima dell'udienza. I due scoprono che un motociclista, con una telecamera sul casco, ha ripreso cosa è successo tra Zerrin, Sedat e Kaya.



Soggiogata dal padre, Zerrin conferma la sua ultima dichiarazione in tribunale in cui sostiene che è stato Kaya a sparare intenzionalmente a lei e Sedat.

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