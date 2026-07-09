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Far Away

SERIE TV09 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 10 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 10 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 10 luglio dalle 14:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 10 luglio

Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away
Sahra Sas (Nare) in una scena di Far away

Cihan e Erol si impegnano a trovare delle prove a favore di Kaya prima dell'udienza. I due scoprono che un motociclista, con una telecamera sul casco, ha ripreso cosa è successo tra Zerrin, Sedat e Kaya.

Soggiogata dal padre, Zerrin conferma la sua ultima dichiarazione in tribunale in cui sostiene che è stato Kaya a sparare intenzionalmente a lei e Sedat.

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