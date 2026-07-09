La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 10 luglio dalle 14:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Cihan e Erol si impegnano a trovare delle prove a favore di Kaya prima dell'udienza. I due scoprono che un motociclista, con una telecamera sul casco, ha ripreso cosa è successo tra Zerrin, Sedat e Kaya.
Soggiogata dal padre, Zerrin conferma la sua ultima dichiarazione in tribunale in cui sostiene che è stato Kaya a sparare intenzionalmente a lei e Sedat.
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