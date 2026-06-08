Far away, la puntata dell'8 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 8 giugno su Canale 5.

Preoccupata per la scomparsa di Izzet, Alya sospetta il coinvolgimento della famiglia e affronta Sadakat, che le mostra il cellulare dell'uomo. Accompagnata da Kaya e Kadir, Ayla ritrova Izzet in un campo minato, dove è stato costretto a trascorrere la notte.

Una volta liberato, Izzet confessa di voler lasciare al più presto la Turchia e tornare in Canada, costringendo Alya a riflettere sul proprio futuro.

Alya incontra Ozkan, il marito di Nare, e l'uomo, le confessa un importante segreto su Boran: l'uomo ha ucciso il capo della famiglia Baybars. Alya è sconvolta dalla notizia e chiede spiegazioni a Cihan.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google