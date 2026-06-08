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Far Away

SERIE TV08 giugno 2026

Far away, la puntata dell'8 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda lunedì 8 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 8 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama dell'8 giugno

Zeynep Kankonde (Ümmu) in una scena di Far away
Zeynep Kankonde (Ümmu) in una scena di Far away

Preoccupata per la scomparsa di Izzet, Alya sospetta il coinvolgimento della famiglia e affronta Sadakat, che le mostra il cellulare dell'uomo. Accompagnata da Kaya e Kadir, Ayla ritrova Izzet in un campo minato, dove è stato costretto a trascorrere la notte.

Una volta liberato, Izzet confessa di voler lasciare al più presto la Turchia e tornare in Canada, costringendo Alya a riflettere sul proprio futuro.

Alya incontra Ozkan, il marito di Nare, e l'uomo, le confessa un importante segreto su Boran: l'uomo ha ucciso il capo della famiglia Baybars. Alya è sconvolta dalla notizia e chiede spiegazioni a Cihan.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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