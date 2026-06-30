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Far Away

SERIE TV30 giugno 2026

Far away, la puntata del 30 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda martedì 30 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 30 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 30 giugno

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Alya è determinata a portare via Deniz dalla famiglia Albora e a garantirgli un futuro normale, cercando un lavoro per poter avere una propria autonomia. La donna ottiene un colloquio all'ospedale Yonca, ma scopre che dietro la nuova gestione c'è Demir.

In casa la tensione esplode: Sadakat accusa Alya di tradimento, mentre Cihan tenta di controllarla. Nel frattempo, una spedizione viene intercettata dalla gendarmeria e Necmi si sacrifica per gli Albora, facendosi arrestare. Si diffonde così il sospetto che ci sia una talpa tra i collaboratori degli Albora. Messa alle strette, Alya confessa a Cihan di aver denunciato il traffico illegale. L'uomo, combattuto, decide di non smascherarla ma la mette davanti a una scelta: andarsene senza suo figlio o adeguarsi alle regole degli Albora.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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