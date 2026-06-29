Far away, la puntata del 29 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 29 giugno su Canale 5.

Alya e Cihan si sposano e, durante la cerimonia, Sadakat afferma a tutti di volere un erede maschio. Sadakat cerca in tutti i modi di costringere suo figlio e Alya a dormire insieme, ma Cihan le cede la camera da letto. Nel frattempo, si presenta a casa di Mine con cui trascorre la serata insieme.

Dopo la prima notte da sposati, che Cihan e Alya hanno trascorso separatamente, Sadakat fa trovare una sgradevole sorpresa ad Alya: tutti i suoi vestiti sono stati tagliati a brandelli. La donna però decisa a non farsi intimidire e annuncia che ha intenzione di trovare lavoro come medico. Alya, infatti, sostiene una serie di colloqui, Sadakat, però, fa in modo di informare i vari ospedali affinché non la assumano.

Nel frattempo, Ecmel e Demir progettano insieme di far cogliere in flagranza di reato Nadim e Cihan, che si occuperanno della prossima spedizione.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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