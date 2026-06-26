Far away, la puntata del 26 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 26 giugno su Canale 5.

Sadakat confessa ad Alya di essere stata lei a spararle. Alya, sconvolta e delusa da Cihan che le aveva mentito, sapendo la verità. Successivamente la polizia arriva alla villa degli Albora per indagare, Alya dichiara di essersi ferita da sola, evitando di accusare Sadakat.

Cihan chiede ai poliziotti chi sia stato a fare la segnalazione e un agente fa il nome di Sahin. Cihan, Kaya e Nare vanno a chiedere spiegazioni a Sahin. Quest'ultimo incolpa Sadakat di aver ingannato il padre, ma Cihan non vuole credergli. Sadakat si reca a casa di Fidan, dove viene raggiunta da Cihan, Kaya, Nare e Sahin e racconta quanto accaduto in passato tra lei ed Ecmel.

Infine, Alya spiega a Cihan di essere stata in silenzio per proteggere suo figlio, arrivando ad accettare anche il matrimonio con lui.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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