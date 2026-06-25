Far away, la puntata del 25 giugno in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 25 giugno su Canale 5.

Nare chiede a Okzan di Alya, ma non dice nulla. Alya chiede spiegazioni a Cihan su chi sia il colpevole, ma l'uomo svia il discorso. Sahin in un confronto con Ecmel gli racconta ciò che è successo in passato fra lui e Sadakat.

Infine, Demir scopre che il padre ha organizzato la riunione con gli Albora e si rivela deciso a fargliela pagare.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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