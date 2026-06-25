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Far Away

SERIE TV25 giugno 2026

Far away, la puntata del 25 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda giovedì 25 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 25 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 25 giugno

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away

Nare chiede a Okzan di Alya, ma non dice nulla. Alya chiede spiegazioni a Cihan su chi sia il colpevole, ma l'uomo svia il discorso. Sahin in un confronto con Ecmel gli racconta ciò che è successo in passato fra lui e Sadakat.

Infine, Demir scopre che il padre ha organizzato la riunione con gli Albora e si rivela deciso a fargliela pagare.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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