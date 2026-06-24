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Far Away

SERIE TV24 giugno 2026

Far away, la puntata del 24 giugno in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 24 giugno, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 24 giugno su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 24 giugno

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Alya avverte Sadakat che rimarrà alla villa con suo figlio. Al fine di proteggere Deniz accetta di sposare Cihan, precisando che si tratterà di un matrimonio solo formale.

La situazione peggiora quando Sadakat, volendo difendere la famiglia, spara ad Alya. Ferita gravemente, Alya viene soccorsa e operata in segreto per evitare conseguenze legali.

Cihan decide di portare avanti il suo piano e sposarla per garantirle protezione, ma il conflitto con la madre raggiunge un punto di rottura. Nel frattempo, Sadakat è sempre più fuori controllo.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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